رئيس المكسيك يكافح الفقر بعرض " الفيل الأبيض" للبيع

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن عرض الطائرة الرئاسية الخاصة "الفيل الأبيض" للبيع باعتبارها جزءا من برنامجه "التقشفي"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال أوبرادور، يوم أمس الثلاثاء: "إن الطائرة الرئاسية، وهي من طراز بوينغ دريم لاينر، ستعاد إلى المكسيك بعد عام من عرضها للبيع في الولايات المتحدة، حيث تراكمت تكاليف صيانتها لتصل إلى 1.5 مليون دولار".

وكان الرئيس المكسيكي السابق، إنريكي بينيا نييتو، قد اشترى هذه الطائرة، وطلب إعادة تصميمها بحيث تكون قادرة على

نقل 80 شخصا فقط، مع إضافة جناح رئاسي كامل مزوّد بغرفة نوم وحمام خاص.

وأوضح أوبرادور "المشترون المحتملون لم يتمكنوا من الحصول على تمويل لعملية شراء الطائرة، خصوصا وأن عملية إعادة تأهيلها وتحويلها مجددا إلى طائرة تجارية تستوعب 300 راكب، تبدو مكلفة للغاية".

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وكان أوبرادور يأمل في أن توفر عملية بيع الطائرة الكثير من الأموال من أجل دعم برامج مكافحة الفقر في بلاده،

حيث بادر بنفسه إلى اختيار السفر على الدرجة السياحية في رحلات تجارية منتظمة، وتخفيض رحلات السفر إلى الخارج، كما منع الرئيس حكومته من القيام برحلات في الطائرات التنفيذية المملوكة للحكومة.

وأعلن أوبرادور، الثلاثاء، عن سلسلة من المزادات التي ستبيع ما مجموعه 39 طائرة مروحية مملوكة للحكومة، و33 طائرة تنفيذية وطائرة صغيرة.

وعرضت الحكومة المكسيكية 19 طائرة و9 مروحيات للبيع في الجولة الأولى من المزادات، على أمل أن تجمع أكثر من مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

يشار إلى أن مصطلح "الفيل الأبيض" يستخدم في الاقتصاد للدلالة على ملكية لا يمكن لصاحبها التخلص منها بسبب تكلفتها العالية ولا سيما صيانتها.