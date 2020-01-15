وزير الدفاع التركي: نناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء إن تركيا وروسيا تبحثان إنشاء منطقة آمنة داخل إدلب بشمال غرب سوريا حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال قضاء فصلالشتاء وفقاً لوكالة رويترز .
وأضاف للصحفيين في أنقرة أن هجمات الحكومة السورية في المنطقة مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام، وأن تركيا تعمل على تعزيز نقطة مراقبة تحاصرها القوات السورية.
وقال الوزير إن تركيا لم تتلق طلبا رسميا بشأن دعوة البرلمان العراقي في الخامس من يناير كانون الثاني لانسحاب القوات الأجنبية.
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