في ذكرى وفاته.. جابر الصباح أول من أصدر عملة في الكويت بتوقيعه

تحل اليوم الذكرى الـ 14 لوفاة أمير دولة الكويت الثالث عشر، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي رحل عن عالمنا عام 2006.

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تولى جابر الصباح الحكم في 31 ديسمبر 1977 بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي.

ميلاده:

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الثالث عشر ولد في 29 مايو 1926، وهو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح من الشيخة بيبي السالم الصباح ابنة حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح.

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تعليمه:

تلقى تعليمه في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، في عام 1949 عينه والده نائبًا له في الأحمدي، وكان المسؤول العام عن المدينة، وفي عام 1959 عينه الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسًا لدائرة المال والأملاك العامة، كما كان رئيسًا لمجلس النقد الكويتي، وقام في 1 أبريل 1961 بإصدار أول عملة في الكويت تحمل توقيعه.

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حياتة السياسية:

وبعد استقلال الكويت في 19 يونيو 1961 وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي عين وزيرًا للمالية والصناعة في الحكومة الأولى والتي كانت برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وعندما تولى الشيخ صباح السالم الصباح رئاسة الحكومة أصبح

نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وبعد وفاة الشيخ عبد الله السالم وتولي الشيخ صباح السالم الحكم عين في 30 نوفمبر 1965 رئيسًا لمجلس الوزراء، وفي 31 مايو 1966 بويع في مجلس الأمة وليًا للعهد وذلك بعد تزكية الأمير له.

وفي 5 يونيو 1967 أصبح حاكمًا عرفيًا للكويت بعد تطبيق الأحكام العرفية، وذلك إلى أن رفعت الأحكام العرفية في 1 يناير 1968.

أهم انجازاته:

وفي 28 يناير 1963 وفي أوّل حكومة شكّلها الشيخ صباح السالم الصباح بعد إجراء انتخابات أول مجلس أمة في الكويت عُيّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية والصناعة.

ومن أهم إنجازاته في شؤون النفط، تأسيس ميناء الشويخ وتشغيل معمل تقطير مياه البحر وأول محطة لتكرير المياه وإنشاء التجارب الزراعية، وتأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية.

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