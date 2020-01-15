الأمن الوطني العراقي: اعتقال مجاميع مكافحة الدوام

أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي، قراراً باعتقال مجموعات تحمل اسم "مجاميع مكافحة الدوام" ومحاكمتهم، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وأفادت مصادر ، اليوم الأربعاء، قول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الذي أوضح أن المجلس قرر اعتقال هذه المجموعات، وتقديمهم للعدالة". الكريم خلف، الذي أوضح أن المجلس قرر اعتقال هذه المجموعات، وتقديمهم للعدالة". Advertisements ولفتت مصادر إلى أن مجموعات مجهولة، تتنقل بالدراجات النارية، وتقوم بتهديد إدارات المدارس وكوادرها، بالتصفية الجسدية، في حال استئناف الدوام. وكوادرها، بالتصفية الجسدية، في حال استئناف الدوام. وأضافت: "مفارز من قيادة شرطة كربلاء ألقت القبض، في وقت سابق، على مجموعة تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام، لقيامها بتهديد السلم الأهلي، من خلال كتابة عبارات تحرض على إيقاف الدوام الرسمي في المدارس وإهانة كوادرها التدريسية".

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