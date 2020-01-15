أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء مغادرة السفير البريطاني في طهران روب ماكير، العاصمة الإيرانية، بعد إعلامه الجهات المعنية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شؤون أوروبا بوزارة الخارجية، استدعى الأحد‏ الماضي السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفته إيران بالسلوك غير المتعارف والمشاركة في تجمعات غير قانونية، وتم إبلاغه وإبلاغ الحكومة البريطانية احتجاج طهران الشديد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أنه "وفق القوانين الدولية يعتبر السفير البريطاني غير مرغوب فيه، والشعب ينتظر طرده".

يذكر أن السفير البريطاني في طهران قد اعتقل يوم السبت الماضي؛ بسبب مشاركته في تجمع غير قانوني (وقفة احتجاجية) في العاصمة طهران، بسبب قيام إيران بإسقاط طائرة أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، لكن تم اطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وبعد التأكد من هويته. السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفته إيران بالسلوك غير المتعارف والمشاركة في تجمعات غير قانونية، وتم إبلاغه وإبلاغ الحكومة البريطانية احتجاج طهران الشديد.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أنه "وفق القوانين الدولية يعتبر السفير البريطاني غير مرغوب فيه، والشعب ينتظر طرده".يذكر أن السفير البريطاني في طهران قد اعتقل يوم السبت الماضي؛ بسبب مشاركته في تجمع غير قانوني (وقفة احتجاجية) في العاصمة طهران، بسبب قيام إيران بإسقاط طائرة أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، لكن تم اطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية وبعد التأكد من هويته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن مغادرة السفير البريطاني أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.