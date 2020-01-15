كييف تطلب تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

من جانب آخر، أعلنت كييف أن مسؤولا إيرانيا كبيرا سيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة "لتحديد المختبر" الذي يمكن أن يكلف تحليل مضمون الصندوقين الأسودين".
وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية فإن الوجهة الأخرى المحتملة لتحليل تسجيلات الصندوقين الأسودين هي فرنسا، وأعلن مسؤولون كنديون الإثنين أيضا أن الخبراء الكنديين الذين أوفدوا إلى طهران للتحقيق في تحطم الطائرة سيتفقدون أيضا الحطام وسيطلعون على الصندوقين الأسودين للطائرة.
وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت بعد ثلاثة أيام من الإنكار بمسؤوليتها عن المأساة.
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