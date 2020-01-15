كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تناقشان "منطقة آمنة" في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء أن تركيا وروسيا تناقشان إقامة "منطقة آمنة" داخل منطقة إدلب بشمال غرب سوريا حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال أن يحتموا خلال فصل الشتاء.

وقال أكار للصحفيين في أنقرة، إن هجمات الحكومة السورية في المنطقة مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام، وأن تركيا تعزز مركز مراقبة تحيط به القوات السورية.

وقال الوزير إن تركيا لم تتلق طلبًا رسميًا بخصوص دعوة البرلمان العراقي في 5 يناير لسحب القوات الأجنبية.