كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق سراح صحفي أسترالي في اليابان بعد احتجازه خلال بحثه عن أبنائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات اليابانية سراح صحفي أسترالي، اليوم الأربعاء، بعد قضاء شهر ونصف في طوكيو بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، حينما كان يبحث عن أبنائه المفقودين في مبنى سكني منفصل عن منزله.

وقال مكينتاير للصحافيين: "خرجت من قاعة المحكمة مرتدية قميصًا مكتوبًا عليها عبارة: "أوقفوا اختطاف أطفال الوالدين مطبوعة باللغتين اليابانية والإنجليزية، مضيفًا: "لم أر أبنائي منذ 250 يومًا تقريبًا"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشار إلى أن: "كل ما نريده هو أن ... تنضم اليابان إلى بقية العالم المتحضر في تنفيذ نظام الحضانة المشتركة."

وقال، إنه قدم طلبات عديدة إلى الشرطة ومحامي زوجته - وهما يمران بوساطة طلاق - لإعلامه بما إذا كان الأطفال في أمان، لكن تم تجاهل ذلك، موضحًا، أنه في يوم الدخول غير القانوني، كان قلقًا بشأن أطفاله في أعقاب ضرب إعصار تايفون المنطقة.

لماذا تركته زوجته وأخذت ابنتهما وابنهما، البالغان الآن من العمر 11 و 7 سنوات، غير واضح. وقال ممثلو الادعاء، إنها ادعت العنف الجسدي من قبل "ماكنتاير" تجاه ابنتهم، وهو ما أنكره، ورفضت المواد التي قدمها الادعاء بأنها غير ذات صلة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

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ولم يتضح أيضًا السبب وراء اعتقاله لأكثر من شهر بعد الدخول غير القانوني، أو سبب احتجازه لفترة طويلة. تم رفض طلب سابق للإفراج عنه على أساس أنه قادر على تدمير الأدلة أو الفرار من البلاد.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، فإن حالة سكوت ماكنتاير، وهو صحفي رياضي مستقل يقيم في طوكيو، لفت الانتباه على نطاق واسع إلى الصعوبات التي يواجهها الآباء والأمهات في اليابان والذين يفقدون إمكانية الوصول إلى أطفالهم بعد أن يأخذهم شركاؤهم.

وقال المحامون والخبراء القانونيون، إن اليابان تتغاضى فعليًا عن القانون بغض النظر عما إذا كان العنف الأسري متورطًا، وأن الآباء المحرومين من التواصل مع أطفالهم يواجهون خطر الاعتقال إذا حاولوا استردادهم أو رؤيتهم. على عكس معظم الدول المتقدمة، ليس لدى اليابان نظام رعاية مشتركة بعد الطلاق.

تم القبض على "ماكنتاير" في 28 نوفمبر لدخوله المنطقة المشتركة للمبنى حيث يعيش والدا زوجته في أواخر أكتوبر في محاولة للعثور على أطفاله.

وقد أُفرج عنه بكفالة يوم الجمعة الماضي بعد إقراره بالذنب في التهم الموجهة إليه، وحُكم عليه، يوم الأربعاء، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

لفت النظام القضائي الياباني الانتباه العالمي من خلال الاعتقال المطوّل - وما تلاه من فرار - كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، فيما وصفه النقاد بأنه نظام "عدالة الرهائن".