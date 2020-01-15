كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رفع جلسة البرلمان التونسي بعد تلاسن بين النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسته بعد تلاسن بين النواب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ووصل رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي إلى مقر البرلمان قبيل انطلاق الجلسة العامة.

وانطلقت الجلسة بحضور 188 نائبا من أصل 217.

وبحسب وسائل إعلامية تونسية، تُعرض حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة في الوقت الذي أكدت فيها أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة، وهي كتل قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا).

