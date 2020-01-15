كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب الليبي: هدف أردوغان نهب ثروات البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكشف عقيلة صالح، في كلمته أمام البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، أن أردوغان والسراج، هدفه دعم الميليشيات المسلحة، واستكمال نهب ثروات ليبيا.

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وقال صالح، إن المجتمع الدولي نصّب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا، مشيرًا إلى أن حكومة السراج لم تؤدّ اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي.

وأضاف: "اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض"، موضحا أن الاتفاق السياسي نصّ على انسحاب الميليشيات من كل المدن.

وشدد صالح على أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي، لافتا إلى أن مدة المجلس الرئاسي في طرابلس انتهت منذ فترة طويلة.