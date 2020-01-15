كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: إصابة 47 من قوى الأمن الداخلي باشتباكات بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وتوقيف 59 شخصا في الصدامات التي وقعت في بيروت.

ولليوم الثاني على التوالي، قطع المحتجون في لبنان الطرقات، في إطار ما يطلقون عليه "أسبوع الغضب"، مع مرور أكثر من 90 يوما على الاحتجاجات التي تعم البلاد.

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واندلعت صدامات عنيفة بمنطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، استمرت حتى ساعات الخليج 365 بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.

وأقدم بعض المحتجين على تكسير أبواب وواجهات عدد من المصارف في الحمرا وآلات الصراف الآلي وكاميرات المراقبة، احتجاجا على القيود التي تفرضها المصارف على المودعين الصغار.