كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تحدد موعدا مؤقتا للانتخابات الوطنية في أغسطس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الإنتخابي الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الوطنية القادمة لإثيوبيا ستجرى على الأرجح في 16 أغسطس. وهو أول استطلاع لرئيس الوزراء أبي أحمد الذي خفف القيود السياسية وفتح الاقتصاد منذ توليه منصبه في عام 2018.

وقال بيرتوكان ميدكسا، رئيس المجلس الانتخابي، في اجتماع للأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني، إن خطط إجراء التصويت للبرلمان والمجالس الإقليمية في مايو قد تم تأجيلها لأن السلطات أو الأحزاب لن تكون جاهزة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغت وكالة "رويترز"، أن الموعد الجديد في 16 أغسطس مؤقت. والنتائج ستكون مستحقة بين 17-26 أغسطس.

يشهد 100 مليون شخص في إثيوبيا تغييرًا سياسيًا غير مسبوق، لكن إصلاحات "أبي" أدت أيضًا إلى نشوء خصومات عرقية أدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.

كانت هناك انتخابات برلمانية منتظمة منذ أن تولت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي السلطة في عام 1991، ولكن باستثناء واحد، لم يكن أي منهم منافسًا.

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تم تعيين "أبي" أصغر زعيم في أفريقيا، البالغ من العمر 43 عامًا، من قِبل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووعد بإصلاحات بما في ذلك استطلاع رأي متعدد الأحزاب في عام 2020.

لقد أطلق سراح الصحفيين والناشطين، ورفع الحظر على الأحزاب السياسية، وعين معارضين سابقين في مناصب رفيعة المستوى، وحاكم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن العنف في المناطق أجبر 2.4 مليون شخص على ترك منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة ، وأرجأ إجراء التعداد الوطني والانتخابات المحلية.

حذر السياسيون المعارضون، مرارًا وتكرارًا، من أن التأخير في الانتخابات البرلمانية يمكن أن يؤجج الاضطرابات ويؤدي إلى إضعاف المؤهلات الديمقراطية لـ"أبي"، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لإبرام اتفاق سلام مع إريتريا.

لم يكن هناك رد فعل فوري من قبل أحزاب المعارضة على موعد الانتخابات المحتمل في 16 أغسطس.