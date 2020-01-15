أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || السفير البريطاني يغادر طهران بعد احتجازه لفترة وجيزة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن السفير البريطاني روبرت ماكيير، غادر طهران بعد احتجازه لفترة وجيزة، وفقًا لقناة العربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا ترسل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا

حذر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، من تحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، منددًا بتدخل كل من روسيا وتركيا عسكرياً في النزاع الليبي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أوكرانيا تطلب من إيران تزويدها بالصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

طالبت النيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، من إيران تزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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