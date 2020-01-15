شاهد.. عشرات الجرحى جراء تفريغ وقود طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة ما لا يقل عن 60 شخصا، بينهم 17 طفلا، في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، جراء قيام طائرة بتفريغ وقودها على مدرستين ابتدائيتين خلال تحليقها فوق منطقة سكنية.

ووقع الحادث، مساء أمس الثلاثاء، حينما تناثر وقود الطائرة خلال تحليقها فوق منطقة سكنية، حيث توجد هناك 6 مدارس، منها خمس مدارس ابتدائية​​​، حسبما قال مدير فرقة الإطفاء فى مقاطعة لوس أنجلوس.

وعادت الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي المتجهة إلى شنغهاي بالصين، بعد إقلاعها بقليل، عندما "واجهت مشكلة في المحرك تتطلب من الطائرة العودة بسرعة إلى مطار لوس أنجلوس".

وأعلنت إدارة الطوارئ في المقاطعة في بيان: " تجري حاليا معالجة ومعاينة 23 إصابة، بما في ذلك 17 طفلا، بعد حادث (تسرب) وقود الطائرة أثناء التحليق على ملعب مدرسة، وأدى لاشتعال النيران"، كما ذكرت الوسائل أن هنالك إصابات أخرى في مناطق أخرى حيث وقعت حادثة التسرب.

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وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس، إن المدرسة الأكثر تضررا هي مدرسة بارك أفينيو الابتدائية.

وقد أفادت مصادر طبية، بأن الإصابات تمثلت في حرقة العيون نتيجة دخول وقود الطائرات إلى العيون، وتهيجا في الجلد.

وكان متن الطائرة 288 راكبا، وهبطت بسلام بعد تفريغ وقودها، وهذه العملية كانت مطلوبة كإجراء احترازي لسلامة الهبوط.

ويُظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، تحليق الطائرة مع ظهور خطوط بيضاء على جانبي الطائرة.

ولكن المسؤولين انتقدوا قائد الطائرة، إذ أنه ليس من المفترض أن تتخلص الطائرة من وقودها فوق المناطق المأهولة بالسكان، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.