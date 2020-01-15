كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير البريطاني يغادر طهران بعد احتجازه لفترة وجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن السفير البريطاني روبرت ماكيير، غادر طهران بعد احتجازه لفترة وجيزة، وفقًا لقناة العربية.

وكانت السلطات الإيرانية، قد احتجزت السفير البريطاني في طهران روبرت ماكيير، لساعات يوم السبت الماضي.

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وأطلقت إيران، سراح السفير البريطاني بعد التعرف عليه، بتنسيق ومتابعة من وزارة الخارجية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اعتبر، أن اعتقال طهران سفير بلاده يعد "انتهاكا للقانون الدولي".