كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بنظيره الروسي، اليوم الأربعاء، وناقش معه تطورات الأوضاع في المنطقة.

وكانا الوزيران في حضور المؤتمر العالمي الرائد في الهند حول الجغرافيا السياسية.

وتأتي المداولات بينهما وسط تركيز عالمي على إيران والولايات المتحدة على المواجهة التي تلت مقتل اللواء قاسم سليماني.

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في الأسبوع الماضي، أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية استهدفت قاعدتين على الأقل يتمركزان فيها قوات التحالف الدولي في العراق.

وأعلنوا أن السيناريو الأمني الشامل احتل مكان الصدارة في المحادثات.

وأضاف لافروف "منذ أن ذكرتُ الخليج الفارسي، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري هناك". بحسب رويترز.

