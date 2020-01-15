كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي: حكومة الوفاق لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي.

وقال عقيلة صالح، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية العربية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق السياسي نص على انسحاب الميليشيات من كافة المدن.

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وأضاف عقيلة، أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته في تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، مشيرًا إلى انتهاء مدة وصلاحية المجلس الرئاسي.

واتهم رئيس البرلمان الليبي، المجلس الرئاسي بـ "الارتماء" في أيدي الميليشيات، مؤكدًا أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية.