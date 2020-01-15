كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: جماعات حقوق الإنسان التي أصدرت تقارير انتقادية متحيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت السلطات الصينية مجموعتين مدافعتين عن حقوق الإنسان أصدرتا تقارير هذا الأسبوع تنتقدان معاملة الصين للأقليات في الداخل وتدخلها في الخارج، وقالت إنها منحازة وتشوهان الحقائق، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الأربعاء.

أدلى "جينج" بالتعليق على التقارير في مؤتمر صحفي يومي.

وأصدرت مجموعة فريدوم هاوس التابعة لمنظمة مراقبة الديمقراطية الأمريكية تقريرًا مماثلاً، اليوم الأربعاء، ركز على تدخل الصين في وسائل الإعلام في الخارج.

في تقريرها السنوي يوم الثلاثاء، أدانت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك معاملة بكين لمسلمي الإيجور في أقصى منطقة شينجيانج في أقصى غرب البلاد وحذرت من الجهود المتزايدة التي تبذلها الصين للتأثير على الآخرين ومراقبتهم في الخارج.

وكان قد دعا تقرير للكونجرس الأمريكي، الخميس 9 يناير، إلى فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه على المسؤولين الأمريكيين مراعاة المخاوف المتعلقة بالحقوق أثناء التعامل مع بكين، بما في ذلك المفاوضات التجارية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وذكر التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة التنفيذية للكونجرس حول الصين يوم الأربعاء 8 يناير، أن أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون تدهورت في الصين من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2019، وهي الفترة التي تمت دراستها.

عرض التقرير بالتفصيل حملة القمع التي شنتها الصين على الأقليات الدينية والناشطين العماليين والصحافة، وركز بشكل مكثف على معاملة الأقلية المسلمة من الأويجور في شينجيانج، "حيث تعتقد اللجنة أن السلطات الصينية ربما ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وقال التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة تطوير نقاط حوار للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين - بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في المفاوضات التجارية - والتي تربط باستمرار حريات الصحافة والكلام وتكوين الجمعيات والمصالح الأمريكية والصينية".

لم يكن ذلك سوى أحدث صيحات من واشنطن بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما معاملة مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن مليون شخص في ما يعتبره كثيرون في الغرب انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والحرية الدينية، وترفض الصين هذه الاتهامات.

يرأس اللجنة الممثل الديمقراطي جيم ماكغفرن والسناتور الجمهوري ماركو روبيو.