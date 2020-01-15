كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي يطالب بدور عربي لمواجهة "الغزو التركي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بدور عربي لمواجهة "الغزو التركي" لليبيا.

ودعا رئيس البرلمان الليبي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة العربية، إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

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وقال صالح: "لا يحق لحكومة الوفاق إبرام اتفاقيات دولية، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة تسيطر على المصرف المركزي وكافة مفاصل القرار.

وأضاف صالح: "عن أي إرث يتحدث الرئيس التركي في ليبيا"، متهمًا أردوغان بإحياء إرث الظلم العثماني في طرابلس.

وتابع: "ليبيا تعاني اليوم من تدخلات أجنبية سافرة".