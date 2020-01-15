كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا.. محاكمة زعيم المعارضة بتهمة الخيانة مع تصاعد الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة كمبودية، اليوم الأربعاء، محاكمة زعيم حزب المعارضة كيم سوخا، بتهمة الخيانة في قضية أثارت إدانات من جماعات حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من جانب رئيس كمبوديا هون سين منذ فترة طويلة لسحق خصومه السياسيين.

احتشد الدبلوماسيون محكمة بنوم بنه البلدية وسط تشديد الإجراءات الأمنية، ولم يُسمح للصحفيين بمراجعة الإجراءات بعد جلسة المحكمة الصباحية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال القاضي الكمبودي كوي ساو، وهو يقرأ التهم الموجهة إلى "سوخا": "بين عام 1993 وحتى الآن، قام كيم سوخا بتخطيط وتنفيذ خطة سرية بالتواطؤ مع الأجانب للإطاحة بالحكومة الملكية".

وأضاف القاضي، ،ن "سوخا" تآمر مع المستشارين الأمريكيين والكنديين بشأن تغيير النظام، مثل يوجوسلافيا وصربيا، قبل تشغيل مقطع فيديو من عام 2013 حيث اقترح "سوخا" أنه تلقى نصيحة سياسية من أمريكيين غير محددين.

ووفقًا لـ "رويترز"، رفض "سوخا" مقطع الفيديو كدليل، قائلاً، إن روايته من الفيديو جعلته يقول إنه لن يقوم بثورة.

وأضاف "سوخا": "هذا الفيديو غير مكتمل، المحتوى خارج السياق، تم تعديله... لديّ مقطع الفيديو الخاص بي، هل ستشغله المحكمة؟ هل صدقت المحكمة هذا الفيديو؟".

تمت تسمية العديد من الدول والمؤسسات في القضية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والولايات المتحدة وكندا، وكذلك أفراد مثل الرئيس دونالد ترامب والسناتور تيد كروز.

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وقال محامو الدفاع، يوم الثلاثاء، إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر لإصدار حكم، مما يعني أن القضية ربما لا تزال قيد التقدم بحلول الوقت الذي يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي قرارًا في الشهر المقبل بشأن ما إذا كان سيتم تخفيض وضع كمبوديا التجاري التفضيلي بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

قُبض على كيم سوخا في عام 2017 وتم حظر حزب كمبوديا الوطني لإنقاذه قبل انتخابات 2018، التي فاز فيها حزب هون سين بجميع المقاعد البرلمانية.

وقد أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية في نوفمبر، لكن الحظر المفروض على مشاركته في نشاط سياسي ظل ساري المفعول.

ووصفت ابنة كيم سوخا، مونوفيثيا كيم، المحاكمة ضد والدها بأنها "مهزلة"، وحثت جماعات حقوق الإنسان على رفض القضية.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: "سيكون كيم سوخا ضحية لمحاكمة على مراحل بتهمة الخيانة العظمى".