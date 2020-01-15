كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تفكك قنبلة أنبوبية.. وتعتقل أربعة لتصنيعهم متفجرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت شرطة هونج كونج، بأنها أبطلت مفعول قنبلة أنبوبية، وألقت القبض على أربعة رجال لتصنيعهم متفجرات بعد مداهمة شقة عثروا فيها على مواد ذات صلة بالاحتجاجات مثل أقنعة غاي فوكس، وأقنعة واقية.

كما فتشت الشرطة منزل قرية في حي شمالي حيث عثروا على معدات مخبرية يشتبهون في أنها يمكن أن تستخدم لإنتاج المتفجرات. وقال ضابط كبير في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إن الرجال المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 21، و29 سنة.

وأبلغت الشرطة عن اكتشافات عديدة للأسلحة النارية والمتفجرات في الأشهر الأخيرة، حيث احتفظت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تصاعدت في يونيو، بسبب مشروع قانون تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين بخطى ثابتة.

وفي بيان منفصل اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة إنها ألغت عرض الألعاب النارية المعتاد للعام القمري الجديد في ميناء فيكتوريا الخلاب، والمخطط أصلًا في 26 يناير، بسبب "اعتبارات السلامة العامة".

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وقال كبير المشرفين تشان تين تشو للصحفيين إن القنبلة المكتشفة يبلغ طولها 8 بوصات (20 سم) ويبلغ وزنها 1.5 رطل (680 جرامًا). وقال إن انفجارًا محكومًا أدى إلى ظهور شظايا خلفت فتحة في الباب المعدني لمصعد في المبنى.

وأضاف تشان "إذا ألقيت القنبلة على سيارة، فإن جميع الأشخاص داخل السيارة سيموتون بالتأكيد".

وأوضح أن المعتقلين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة احتجاج مناهضة للحكومة. وثلاثة من الرجال كانوا من طلاب التعليم العالي، ووجهت إليهم تهمة التجميع غير القانوني في يوم رأس السنة. بحسب رويترز.

في أوائل ديسمبر، قالت الشرطة إن الضباط قاموا بنزع فتيل قنبلتين محليتين عثر عليهما في مدرسة ذات موقع مركزي.