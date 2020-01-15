كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تنشر فيديو للحظة إطلاق صاروخين نحو الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مقطع فيديو قالت إنه للحظة إطلاق صاروخين نحو الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في مطار الخميني بإيران بعد إقلاعها.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إطلاق صاروخ وبعد 30 ثانية تم إطلاق الصاروخ الثاني، وبعدها بقيت الطائرة في الهواء لمدة دقيقة تقريبا ومن ثم اشتعلت فيها النيران وبدأت بالسقوط.

وسقطت طائرة أوكرانية من طراز "بوينغ 737" بعد دقائق من إقلاعها، يوم الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

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واعترفت القوات المسلحة الإيرانية، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.

وبحسب هيئة الدفاع المدني الإيراني، أكدت وصول خبراء كنديين إلى موقع تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران.

هذا وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، رضا جعفر زاده إنه مع وصول خبراء الطيران الكنديين، عُقد أول اجتماع ثلاثي(إيران وكندا وأوكرانيا) اليوم، وتطرقت الجلسة إلى حيثيات سقوط الطائرة وعملية الحوادث في الأيام القليلة الماضية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.