كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون يغادرون حفل تنصيب رئيس جواتيمالا.. و"جياماتي" يعتذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر رئيس الوفد الأمريكي، ووزير التجارة ويلبر روس، عائداً إلى واشنطن، كما فعل وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف، قبل بدء حفل تنصيب رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، وذلك بسبب التأخير لمدة خمس ساعات بعد الموعد المحدد، وقد التقى المسؤولين في وقت سابق "جيماتي" لمناقشة الهجرة.

وأدى أليخاندرو جياماتي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لجواتيمالا في مراسم شابها تأخير طويل ألقيت مسؤوليته على محاولات مسؤولين انتهت خدمتهم التملص من قضايا قانونية محتملة، في تذكرة بالفساد المستشري في البلاد.

وقال "جياماتي"، البالغ من العمر 63 عامًا، وهو جراح سابق ورئيس سجن سابق، على "تويتر" للضيوف ومواطني جواتيمالا عن الانتظار لمدة خمس ساعات بعد الموعد المحدد، مؤكدًا، أن التغيير بدأ في أكثر دول أمريكا الوسطى سكاناً، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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واتخذ الرئيس الجديد موقفًا متشددًا في الخطاب الافتتاحي حول الجريمة والفساد الذي قال إنه أبقى جواتيمالا فقيرة.

وأضاف "جياماتي": "اليوم، نوقف الممارسات الفاسدة بالكامل حتى تختفي من على وجه هذا البلد"، مضيفًا، إنه سيحقق في الكسب غير المشروع الأخير، في ما يمكن اعتباره بمثابة تحذير للإدارة السابقة.

جاء معظم السياسيين من يمين الوسط، بمن فيهم "جياماتي"، إلى هيئة الفساد المعروفة باسم اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، باعتبارها انتهاكًا غير مقبول لسيادة جواتيمالا. وقال "جياماتي"، إنه سينشئ بسرعة قوة لمكافحة الفساد مرتبطة بمكتب الرئيس بدلاً من ذلك.

ووفقًا لما أوردته "رويترز"، فإنه مع ذلك ، فإن استراتيجية "جياماتي" لاستئصال الفساد من الحياة السياسية ستتم مراقبتها عن كثب بعد أن قام سلفه، جيمي موراليس المحافظ، بملاحقة هيئة مكافحة الفساد التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تحقق معه هو وعائلته.