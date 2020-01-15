كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوات لمزيد من الاحتجاجات في إيران بعد كارثة الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية المواطنين على النزول إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع الغضب العام بعد اعتراف السلطات المتأخر بأنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في الأسبوع الماضي.

وقال أحد المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "نحن في طريقنا إلى الشوارع"، وحث الناس على الانضمام إلى المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد "حكومة السارقة والفاسدة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يصادف اليوم الأربعاء، مرور أسبوع على إسقاط الطائرة، يتزامن مع تقليد مسلم شيعي في الحداد على الموتى بعد سبعة أيام.

وقد أبلغت وسائل الإعلام التابعة للدولة عن حدوث احتجاجات، ولكنها قدمت تفاصيل محدودة.

نظم المتظاهرون، مع الطلاب في المقدمة، تجمعات يومية في طهران ومدن أخرى منذ يوم السبت، عندما اعترفت السلطات بدورها في إسقاط طائرة أوكرانية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بعد أيام من النفي.

تم إسقاط الطائرة عن طريق الدفاعات الجوية في 8 يناير عندما كانت القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى بسبب الأعمال الانتقامية الأمريكية بعد الضربات العسكرية المتبادلة ، وهو أحدث تصعيد في الأزمة استمر لسنوات بسبب البرنامج النووي الإيراني.

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اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران، رسميًا يوم الثلاثاء بانتهاك شروط اتفاقها لعام 2015 للحد من برنامجها النووي، وهي خطوة قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وصف الرئيس الإيراني كارثة الطائرة بأنها "خطأ لا يغتفر"، وأصدر الجيش اعتذارات كثيرة، وقال القضاء، إنه ألقي القبض على بعض المتهمين بأن لهم دور في الحادث، في محاولة لقمع الغضب الشعبي.

قوبلت بعض الاحتجاجات بحملة عنيفة. أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناس تعرضوا للضرب على أيدي شرطة مكافحة الشغب وصعقوا بالهراوات الكهربائية. كما سجلوا إطلاق نار ودماء على الأرض. اندلعت معظم الاحتجاجات في الليل.

تبدو احتجاجات يوم الثلاثاء أصغر، حيث أظهرت المنشورات مظاهرات سلمية ، خاصة في الحرم الجامعي.

تم عرض الآلاف من المتظاهرين في مقاطع فيديو تتجمع في الأيام الأربعة الماضية في مدن في جميع أنحاء إيران. وكان العديد منهم خارج الجامعات، في حين أن ميدان أزادي بوسط طهران كان محط اهتمام. لكن النطاق الكامل للاحتجاجات والاضطرابات يصعب تحديد القيود الواجبة على التقارير المستقلة.

ونفت الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين وقالت، إن الضباط طلب منهم التحلي بضبط النفس. وقال القضاء إنه ألقي القبض على 30 شخصًا لكنه سيُظهر تسامحًا مع "الاحتجاجات القانونية".