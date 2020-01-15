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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني ينعي الفنان سعيد نصيب أحمد والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان سعيد نصيب أحمد بن نصيب الذي وافاه الأجل يوم أمس، ووري جثمانه الثرى بمديرية الديس الشرقية.
ورفع المحافظ التعازي لأسرة وذوي وزملاء الفقيد الذي أبدع في أداء الأغنية الحضرمية وأسهم في نشرها في الدول التي اغترب فيها في المملكة العربية السعودية والكويت، ومشاركاته المتعددة في شرق افريقيا، وامتاز بتعدد موهبته من خلال التلحين وإجادته العزف على أكثر من آلة موسيقية.
وقال المحافظ : "إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حرصت في شهر ديسمبر الماضي على تكريمه مع ثلة من فناني حضرموت، مبتهلاً الى المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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