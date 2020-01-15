شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيران تعتقل شخصا صور لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية وتوجه له تهماً تتعلق بالأمن القومي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 مساءً, 15 يناير 2020 م المناطق_الرياض اعتقلت السلطات الإيرانية شخصا التقط مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، وتوجه له تهما تتعلق بالأمن القومي.

وكانت إيران قد اعترفت بإسقاط الطائرة بعد ضغوط دولية وبعد نشر مقطعاً مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد إصابة الطائرة بصاروخ.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري اعتقل شخصا قام بنشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي للصاروخ الذي أصاب الطائرة الأوكرانية.

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