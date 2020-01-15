شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيران تكلف الإرهابي نصرالله بملف الحشد الشعبي العراقي بعد هلاك سليماني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 15 يناير 2020 م
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كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني اليوم أن إيران كلفت زعيم حزب الله الإرهابي “حسن نصر الله”، بمهمة توحيد المليشيات الإرهابية الموالية لطهران في العراق بعد هلاك الإرهابي “قاسم سليماني”.
وأشار الموقع إلى اتفاق قادة الكتل النيابية العراقية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران على وضعِ خلافاتهم جانبًا ودعم زعيم منظمة بدر العراقية هادي العامري كرئيسٍ جديدٍ للحشد الشعبي تطبيقًا لجزءٍ من خطةٍ أوسع توسَّط فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغية خلق “مقاومة موحَّدَة” في وجهِ القوات الأمريكية في البلاد”.
وحسب الموقع فإن قادة ومسؤولون كبار في معظم المليشيات المسلحة المؤيدة لإيران، بما في ذلك عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقي، وكتائب جند الإمام، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب الإمام علي وصلوا الخميس الماضي إلى بيروت تلبيةٍ لدعوة نصرالله لهم بهدف وضعِ الخلافات جانبًا وتعزيز الهدوء في أعقاب الضربات الأميركية”.
وختم بقولة أن: “سلسلة الاجتماعات كانت موجهة في الغالب لمواجهة الفراغ القيادي الهائل الذي تركته مقتل سليماني وحل التوترات والنزاعات الداخلية بين المجموعات المختلفة التي تشكل الحشد الشعبي والتي تركت ندوبًا عميقة في قيادته واثرت على فعاليته وجهوزيته”.
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