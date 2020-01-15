سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي

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قال السيناتور الأمريكي ” توم كوتون ” أنه بعث مع السيناتورات “مايك براون وتيد كروز” رسالة إلى النائب العام “ويليام بار” يحث فيها وزارة العدل على التحقيق مع المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) والمنظمة الشقيقة لها (NIAC Action)، بتهمة انتهاك محتمل لتسجيل الوكلاء الأجانب.

وكشف السيناتور ” توم كوتون ” في الرسالة ان اللوبي الإيراني في أمريكا والذي يطلق عليه المجلس القومي الإيراني الأمريكي ينشر الدعاية والضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية في أمريكا.

وبحسب ما يقول السيناتور توم فإن اللوبي الإيراني بنشره هذه الأنشطة تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي يتطلب من الذين يمارسون الضغط نيابة عن طرف أجنبي الكشف عن أنشطتهم

ويعتبر المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) منظمة غير ربحية تهدف لتحسين التفاهم بين الشعبين الأمريكي والإيراني حسب ما يدعي العاملين فيه.