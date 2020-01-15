اخبار العالم

سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:10 مساءً, 15 يناير 2020 م

المناطق_الرياض

قال السيناتور الأمريكي ” توم كوتون ” أنه بعث مع السيناتورات “مايك براون وتيد كروز” رسالة إلى النائب العام “ويليام بار” يحث فيها وزارة العدل على التحقيق مع المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) والمنظمة الشقيقة لها (NIAC Action)، بتهمة انتهاك محتمل لتسجيل الوكلاء الأجانب.
وكشف السيناتور ” توم كوتون ” في الرسالة ان اللوبي الإيراني في أمريكا والذي يطلق عليه المجلس القومي الإيراني الأمريكي ينشر الدعاية والضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية في أمريكا.
وبحسب ما يقول السيناتور توم فإن اللوبي الإيراني بنشره هذه الأنشطة تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي يتطلب من الذين يمارسون الضغط نيابة عن طرف أجنبي الكشف عن أنشطتهم
ويعتبر المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) منظمة غير ربحية تهدف لتحسين التفاهم بين الشعبين الأمريكي والإيراني حسب ما يدعي العاملين فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيناتورات أمريكيين يبلغون وزارة العدل بانتهاك اللوبي الإيراني للقانون الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا