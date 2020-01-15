شكرا لقرائتكم خبر عن 70 قتيلاً في اشتباكات بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

قٌتل 30 جنديًا و 40 مسلحًا في إشتباكات عنيفة مع مسلحين شرق الكونغو الديمقراطية. وأفاد المتحدث باسم الجيش ماك هازوكاي في تصريحات اليوم أن الجيش سيطر على مقر جماعة " قوات الدفاع عن الديمقراطية"، إحدى الجماعات المسلحة شرقي البلاد. وتشن قوات الكونغو الديمقراطية، عمليات ضد الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلاد منذ نهاية أكتوبر 2019.

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