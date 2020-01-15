شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تفرض رقابة بالمنافذ لمنع تسلل فيروس غامض والان نبدء بالتفاصيل

تكثف السلطات الإندونيسية جهودها حاليا لمنع تسلل فيروس غامض يشبه فيروس الالتهاب الرئوى الحاد "سارز" من التسلل إلى البلاد عبر المطارات والموانىء وخاصة من دولة تايلاند المجاورة التى وصل إليها هذا الفيروس الغامض من الصين .

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية اليوم الأربعاء أن تايلاند شهدت أول ظهور للفيروس الشبيه بفيروس سارز ، حيث تم اكتشاف إصابة مسافر صينى بالفيروس الذى تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضى .

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى الرعاية الصحية بالمطارات والموانىء الإندونيسية يقومون باستخدام أجهزة قياس درجة حرارة المسافرين الذين يدخلون البلاد بعد توصية وزارة الصحة الإندونيسية الصادرة في الخامس من شهر كانون ثان/يناير الجارى بتكثيف المراقبة الصحية للمسافرين .