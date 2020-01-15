شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي لمساعدة 900 ألف لاجئ في السودان والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة نداء جديدا تدعو فيه إلى زيادة الدعم للسودان وتوفير 477 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الجاري.
وتتضمن "خطة السودان للاستجابة للاجئين" التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين في الخرطوم أمس أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.
ونقل بيان عن المنظمة، نشرته على حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن "للسودان تاريخا طويلا في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، لكنه يواجه أيضا مشكلة نزوح داخلي خاص به، بينما يواجه أزمة اقتصادية حادة".
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