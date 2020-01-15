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تفكيك خلية داعشية واعتقال 10 إرهابيين في الفلوجة

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فكك جهاز مكافحة الإرهاب شبكة تابعة لعصابات داعش، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد والأنبار.

وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، اليوم الأربعاء، إن" جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجباً في منطقة الكرمة بقضاء الفلوجة، تمكنت من خلاله تفكيك شبكة لعصابات داعش كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين في بغداد والأنبار".

وأضاف تمكن جهاز أيضا من اعتقال 10 إرهابيين ضمن الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية والاستيلاء على أسلحة ومعدات وأعتدة.

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