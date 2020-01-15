علاوي: قرار جلاء القوات الاجنبية ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال

حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، من تكرار السيناريو السوري في العراق، فيما اكد ان قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.
وابدى علاوي "استغرابه من تجاهل تلك الامور"، موضحاً ان "هذا التجاهل جعل العراق اسيراً للوجود الدولي والاقليمي".
وتساءل "لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة وتدفق اكثر من ٩٠٪ من امواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الامن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي سيتحمل تداعياته، واين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى اصواتها بالرفض بعد ان اوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن".
وحذر زعيم ائتلاف الوطنية من "تكرار السيناريو السوري في العراق"، موضحاً ان "قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال".
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