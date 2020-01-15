جنايات ذي قار: السجن 15 عاماً لمتاجرين بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً بالسجن لمدة 15 ‏سنة بحق مدانين اثنين مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ‏دينار "عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها" في ‏مدينة الرفاعي.‏ وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "‏الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدانين اثنين ‏وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع ‏غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار".‏



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الأحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ‏‏٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ‏‏٢٠١٧".‏



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