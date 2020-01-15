وزير الشباب: نؤمن بفاعلية منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بالمشاريع الشبابية

اعتبر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، أن إقامة المؤتمر الدولي الأول لرسم استراتيجية العمل المشترك بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، هو نقطة تحول حقيقية وخارطة طريق للأهداف الشبابية والمشاريع الكبيرة التي ستشرع الوزارة في تنفيذها.

وقال رياض في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في أربيل، اليوم الأربعاء، بحسب بيان لوزارة الشباب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لأجل تحقيق هذا الهدف ارتأت الوزارة توسعة حجم عملها في الشأن الشبابي بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والحكومة المحلية في إقليم كردستان وجميع الوزارات والهيئات الساندة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام وكل ما يمكن له تعزيز مسيرة التضامن الشبابي لكل هؤلاء، إذ يجب ان يكون لهم دورهم في المشاريع الشبابية لمختلف الأغراض".



وأضاف، أن "العمل مع المنظمات المدنية خلال المدة الماضية وعلى الرغم من قصرها وصعوبة الظرف، إلا أنها اثبتت لنا وبما لا يدع مجالا للشك نجاح مشاريع العمل في الشأن الشبابي، ما يدفعنا إلى المواصلة بقوة وعزم على إكمال طريقنا في هذا الميدان الرحب الذي يشاركنا فيه الكثير من المنظمات المدنية التي تسعى في نفس الاتجاه".