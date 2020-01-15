اتحاد الكرة: لم نخاطب 'فيفا'.. لا يوجد اتحاد في العالم يريد معاقبة نفسه

وانتشرت أنباء تفيد بان الاتحاد، خاطب "فيفا" وطالبه بعقوبات على الكرة العراقية بسبب التدخلات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث لـ الخليج 365، أن "هذا الأمر غير صحيح، ليس من المنطقي أن يقبل أي اتحاد بالعالم بفرض عقوبات على نفسه".



وأوضح، أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم يرسل أي كتاب إلى فيفا، لكن الاتحاد الدولي يجب أن يكون على دراية بما يحدث في العراق قريباً".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أجل عقد جلسة الهيئة العامة إلى 25 كانون الثاني الحالي.