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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق تعتقل 4 داعشيين بالأنبار الأربعاء 15 يناير 2020 وكالات أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وأوضح الجهاز، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تفكيك شبكة إرهابية لـ«داعش» بمدينة الفلوجة، واعتقال أربعة إرهابيين والاستيلاء على الأسلحة والمعدات، لافتًا إلى أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات إرهابية في الأنبار وبغداد.

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