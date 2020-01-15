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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعتقل شخصا وثق لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اعتقلت السلطات الإيرانية شخصا التقط مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، بحسب تقارير.
ومن المتوقع أن يواجه هذا الشخص تهما تتعلق بالأمن القومي.
وكانت طائرة الركاب الأوكرانية قد سقطت بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.
وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة عن غير قصد"، وأعلنت اعتقال عدد من الأشخاص على علاقة بالحادث.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "محكمة خاصة" ستشرف على التحقيقات المتعلقة بالطائرة.
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