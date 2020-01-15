أوكرانيا تطالب السلطات الإيرانية بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال مكتب الادعاء الأوكراني، الأربعاء، إنه والأجهزة الأمنية طالبوا السلطات الأيرانية بتسليم كييف الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في إيران.

Advertisements وأكد مسؤول أمني أوكراني كبير، هذا الأسبوع، أنه من المتوقع أن يزور محقق إيراني بارز أوكرانيا قريبا ليحدد إذا كان بوسع مختبر أوكراني فحص الصندوقين الأسودين. وأقر الحرس الثوري الإيراني بإسقاطه الطائرة الأوكرانية بصاروخ قصير المدى ليلة الهجوم الصاروخي على قواعد أمريكية في العراق

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