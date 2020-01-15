بحضور وزراء الدفاع العرب.. الرئيس السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية.. ويرفع علم القوات المسلحة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس" العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، بحضور ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ووزراء الدفاع العرب، وعدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأتي قاعدة "برنيس" العسكرية ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، وتأكيداً للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية لها.

ورفع الرئيس السيسى العلم المصري أعلى قاعدتيّ برنيس البحرية والجوية، من المكون الرئيسي لقاعدة برنيس العسكرية.

وسيشهد الرئيس السيسى فعاليات المناورة "قادر 2020"، يرافقه عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من ضيوف مصر من السفراء والملحقين العسكريين.

وخلال الافتتاح، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، وذلك خلال بدء فعاليات الافتتاح للقاعدة العسكرية.

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وتعد قاعدة برنيس العسكرية أحد الإنجازات الجديدة للقوات المسلحة، حيث أنها جاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

من جانبه، نشر ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر.

وقال بن زايد: "وصلت بحمدالله إلى محافظة البحر الأحمر في مصر لحضور افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية" بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي... نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية".