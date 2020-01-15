لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله إلى انه "حمايةً للمطالب المشروعة لا بد من مبادرة ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية الى فتح تحقيق جدّي وشفاف لتحديد من هو المسؤول عن الاعتداءات التي حصلت البارحة وخاصة في ​شارع الحمرا​ على ​المال​ العام والخاص ومعاقبة من يستغل الحراك لتحقيق اجندات أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: لفتح تحقيق جدّي وشفاف لتحديد من هو المسؤول عن اعتداءات الأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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