النشرة: أزمة غاز تلوح في الأفق في مدينة النبطية بعد تلاعب التجار بسعر القارورة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأنه لاحت في الافق في ​مدينة النبطية​ فقدان مادة ​الغاز​ بعدما صار التجار يتلاعبون باسعار قارورة الغاز وبيعها للمستهلك بين 22 و25 الفا علما انهم يتسلمونها من الشركات الموزعة بـ 15 الف ليرة وهذا الوضع المتفاقم في ظل الازمة المعيشية والاقتصادية وتقنين ​الكهرباء​ دفع بالمواطنين الى اطلاق صرخة مناشدين ​وزارة الاقتصاد​ والتجارة ولجنة ​حماية المستهلك​ و​مصلحة الاقتصاد​ والتجارة في النبطية وبلدية المدينة وضع حد لشجع التجار ومحاسبتهم على مخالفتهم تسعيرة وزارة الاقتصاد لقارورة الغاز وتسعيرها على هواهم من دون اي رقابة او محاسبة او مساءلة، مؤكدين انه لا يجوز هذا الوضع وهم يستعملون الغاز للتدفئة في هذا البرد القارس في ظل موجة الصقيع الذي تشهده المنطقة .

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