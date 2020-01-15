أفيوني أمِل أن تتخذ الحكومة المقبلة إجراءات جذرية لدعم القطاع المنتج وحماية فرص العمل

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، تعليقًا على تمديد ​الحكومة​ براءات الذمة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ لغاية 29 شباط 2020، إلى أنّها "خطوة إيجابيّة وإن صغيرة وضمن إمكانيّتنا في صلاحيّات تصريف الأعمال، لدعم المؤسسات الصغرى في هذا الظرف الصعب".

وشكر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "كلّ من تعاون معنا في هذا الإجراء"، معربًا عن أمله أن "تتّخذ الحكومة المقبلة إجراءات جذريّة أكثر لدعم القطاع المنتج والشركات ولحماية فرص العمل".