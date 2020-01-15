شكوى ضد حزب "القوات" وجعجع بجرم الإفتراء

تقدم المحامي جاد طعمة، بوكالته عن المحامي ​حسن بزي​، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في ​بيروت​ بالإنابة جورج رزق ضد حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه ​سمير جعجع​ بجرم الافتراء، سندا للمادة 403 من قانون العقوبات. وطالب المدعي بإنزال أقسى العقوبات في حق المدعى عليهما وبتعويض مالي قدره 50 مليون ليرة لبنانية يخصص لعائلات شهداء الجيش .

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