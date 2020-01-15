نعمت افرام: اذا افلست الدولة المصارف ستفلس بشكل تلقائي بعد ذلك

اشار النائب نعمت افرام الى ان المطلوب حكومة اليوم قبل الغد وحكومة مستقلين بكل معنى الكلمة، وممنوع تسييس اي موقف اقتصادي او مالي، واوضح انه لا يوجد خيار امام المصارف سوى الموافقة على استبدال سندات الدين بأخرى لآجال أطول وبفائدة أقل، مؤكدا انه لا يوجد خيار آخر، ويجب العلم انه اذا افلست الدولة المصارف ستفلس بشكل تلقائي بعد ذلك، لان السندات ستصبح بلا قيمة، ولذلك المصارف مجبورة على القيام بهذا الشيء.
ولفت افرام في حديث تلفزيوني، الى اننا نمول العجز منذ 15 سنة بدل وضع خطط اقتصادية واصلاح الكهرباء والمرفأ.
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