نعمت افرام: اذا افلست الدولة المصارف ستفلس بشكل تلقائي بعد ذلك

اشار النائب ​نعمت افرام​ الى ان المطلوب ​حكومة​ اليوم قبل الغد وحكومة مستقلين بكل معنى الكلمة، وممنوع تسييس اي موقف اقتصادي او مالي، واوضح انه لا يوجد خيار امام ​​المصارف​​ سوى الموافقة على استبدال سندات الدين بأخرى لآجال أطول وبفائدة أقل، مؤكدا انه لا يوجد خيار آخر، ويجب العلم انه اذا افلست ​الدولة​ المصارف ستفلس بشكل تلقائي بعد ذلك، لان السندات ستصبح بلا قيمة، ولذلك المصارف مجبورة على القيام بهذا الشيء.

ولفت افرام في حديث تلفزيوني، الى اننا نمول ​العجز​ منذ 15 سنة بدل وضع خطط اقتصادية واصلاح ​الكهرباء​ والمرفأ.