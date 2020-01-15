خامنئي: الصمود والمقاومة المسار الحتمي للأجيال المتعاقبة

اشار مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي الى انه "علينا أن نقوم بما يجعل الناس يشعرون بأنّ طريق النّجاة تحصيل حاصل لنهج الشهداء؛ وواقع الأمر هو هذا، وإذا عجز بلدٌ يملك أنواع الإمكانات ومكانة جغرافيّة حساسة وتنظر إليه القوى العظمى بعين الطّمع عن الدّفاع عن نفسه والجهاد وإدارة نفسه، فسوف تُسحق عزّته وشأنيّته".
ولفت خامنئي في كلمة له، الى انه علينا أن نكون قادرين على نشر روحيّة الصّمود لدى الجميع؛ كما أنّ الشعب الإيراني لحسن الحظ صامد ببركة الثورة، لكن ينبغي منهجة هذه الأمور من أجل المستقبل لكي يغدو مسار الجهاد، الصمود والمقاومة المسار الحتمي للأجيال المتعاقبة.
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