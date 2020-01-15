النشرة: وقفات احتجاجية امام عدد من المصارف في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان محتجين من حراك صيدا وطلاب بدأوا بوقفاتهم الاحتجاجية امام عدد من ​المصارف​ ومحلات الصيرفة في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي وسط اجراءات للقوى الامنية

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