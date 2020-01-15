الاب عازار: الخطة موجودة للتعويض على الطلاب عن ايام التعطيل

أكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب ​بطرس عازار​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود على اذاعة "​صوت لبنان​" ان "الخطة موجودة للتعويض على ​الطلاب​ عن ايام التعطيل من اجل استكمال ​العام الدراسي​". وطالب ​الدولة​ بأن تقوم بدورها لحماية ​المؤسسات التربوية​ وتطبيق الانظمة والقوانين فيما يتعلق بالمدارس المجانية.

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