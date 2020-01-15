حسن مراد: عدم انعقاد جلسات مجلس وزراء استثنائية هو خيانة عظمى

اشار وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان الهروب من المسؤولية والاستهتار بمعانات الناس والتلكؤ وراء حجج واهية لعدم انعقاد جلسات مجلس وزراء استثنائية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية هو خيانة عظمى للوطن والشعب وسيدخل ​لبنان​ بأتون الفوضى والانهيار. فهل من يتعظ ويتواضع ويبدّي مصلحة لبنان على أي مصالح أخرى؟

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