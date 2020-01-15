الخارجية الصينية: تفعيل آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي يعيق الحل

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن "تفعيل آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي مع إيران يعيق الحل"، معربة عن أسفها "لقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية فض النزاعات ضمن خطة العمل لبرنامج إيران النووي".
وشددت الخارجية على أن "لجوء الدول الثلاث لتفعيل آلية فض النزاعات لن يساعد في حل القضية أو تخفيف تصاعد التوتر"، مبينة أن "إيران اضطرت للتخلي عن جزء من التزاماتها نظرا لانسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية".
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